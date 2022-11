Modern Warfare 2: Übermächtiges Setup für X13 verbreitet Schrecken im Multiplayer

Von: Joost Rademacher

Modern Warfare 2: Übermächtiges Setup für X13 verbreitet Schrecken im Multiplayer © Activision (Montage)

In Modern Warfare 2 terrorisiert eine Pistole aktuell den Multiplayer. Das Akimbo-Setup für die Auto-Pistole X13 weckt Erinnerungen an ein älteres Call of Duty.

Santa Monica, Kalifornien – Wer schon seit einigen Jahren Call of Duty spielt, weiß bestens um den Schrecken von Akimbo-Waffen Bescheid. Auch Modern Warfare 2 ist wohl vor dem Terror des Dual-Wielding nicht sicher, denn ein neues Setup mit der X13 terrorisiert gerade den Multiplayer des Shooters.

Was an diesem Akimbo-Loadout von MW2 so mächtig ist, verrät ingame.de.

Pistolen werden in Call of Duty mittlerweile häufig nur noch belächelt. Wer mit einer einzelnen, kleinen Knarre spielt, macht das meistens nur, weil die Hauptwaffe keine Munition hat, oder das Nachladen gerade nicht in den Kram passt. Das war aber nicht immer so – zum Beispiel im ersten Modern Warfare 2 von 2009, wo die Glock-18 als Akimbo regelmäßig Schrecken verbreitete. Die X13 nimmt diesen Platz jetzt im neuen MW2 ein.