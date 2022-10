Modern Warfare 2: Invasion-Modus zum Waffen leveln – So geht es schneller

Von: Aileen Udowenko

Teilen

Modern Warfare 2: Waffen schneller leveln mit dem Invasion-Modus – So geht‘s © Activision (Montage)

In Modern Warfare 2 leveln die Spieler wieder fleißig ihre Waffen. Mit dem neuen Invasion-Modus geht das sogar besonders schnell.

Santa Monica – Modern Warfare 2 feiert heute seinen Release und lockt direkt eine Menge Spieler ins Gefecht. Auch im neuesten „Call of Duty“-Teil dreht sich natürlich alles um die richtigen Schießeisen. Damit Spieler allerdings deren volles Potenzial ausschöpfen könnt, müssen die Waffen gelevelt werden. Wer dabei besonders schnell sein möchte, sollte auf den neuen Invasion-Modus in MW2 zurückgreifen.

ingame.de verrät, wie Spieler in Modern Warfare 2 ihre Waffen besonders schnell leveln können.

Bei dem Invasion-Modus treten Teams von jeweils 20 Spielern gegeneinander an, das besondere, jedes Team erhält noch mal zusätzlich 20 KIs als Verstärkung. Da kann es auf dem Schlachtfeld schon mal ganz schön voll werden. Doch für den Spielmodus ist das perfekt, denn es geht darum, so viele Gegner wie möglich zu erwischen.