Minecraft mit Affe: Twitch-Streamer verblüfft von tierischem Mitspieler

Von: Daniel Neubert

Minecraft ist eines der beliebtesten Spiele überhaupt, doch offenbar nicht nur bei Menschen. Forscher haben jetzt einem Affen beigebracht, online zu zocken.

Vereinigte Staaten, Iowa – Minecraft ist seit über zehn Jahren aus dem Videospiel-Kosmos nicht mehr wegzudenken. Das populäre Aufbauspiel gibt es auf PC, Xbox, Nintendo Switch und PS5 und begeistert Spieler aller Altersklassen. Es bietet eine hohe Vielseitigkeit und unzähligen kreativen Spielweisen wie ein virtueller Lego-Bausatz. Doch nicht nur bei menschlichen Spielern scheint das Spiel beliebt zu sein. Einer Gruppe von Forschern ist es inzwischen gelungen einem Affen beizubringen, wie man Minecraft spielt. In einem Experiment stellten sie den tierischen Spielpartner sogar echten Minecraft-Streamern zur Seite.

Minecraft mit Affe: Kluger Schimpanse bekommt das zocken beigebracht

Worum geht es? Der YouTuber ChrisDa Cow hat vor wenigen Tagen im Rahmen einer Spendenaktion eines der verrücktesten Minecraft-Videos aller Zeiten veröffentlicht. Gemeinsam mit der „Ape Initiative“, einer Forschungseinrichtung die sich für den Schutz der gefährdeten Bonobo-Affen einsetzt, wurde dem 42-jährigen Affen „Kanzi“ beigebracht, Minecraft zu spielen. Dabei wurden dem Affen die Steuerung und die Grundlagen des Spiels durch kleine Belohnungen Stück für Stück erklärt.

Im Laufe des Videos lernt der kleine Primat dabei nicht nur, sich in der dreidimensionalen Welt mittels Touchscreen zu bewegen, er schafft es auch, Belohnungen einzusammeln, Blöcke abzubauen und sich immer tiefer durch die Spielwelten zu bewegen. Doch als absolutes Highlight stellt sich eine Szene heraus, als Kanzi mit dem bekannten Minecraft-Streamer „TommyInnit“ online zusammen spielt.

In dem Video wurde dem 19-jährigen Streamer allerdings nicht verraten, dass er es mit einem tierischen Mitspieler zu tun hat. Als TommyInnit seinen Spielpartner schlussendlich zu Gesicht bekommt, fällt er vor Begeisterung aus allen Wolken. Zwar wundert sich der Streamer über das Spielverhalten seines Gegenübers, aber einen Schimpansen hatte er wohl nicht erwartet. Das entsprechende Video haben wir hier im Artikel eingebunden:

Minecraft mit Affe: So reagiert die Community

So reagiert die Community: Die Community ist von Kanzi schwer begeistert. Die User wünschen sich noch mehr Videos, in denen der Affe weiter Minecraft spielen soll. Einige Nutzer geben sogar an, dass sie sich das Programm ansehen würden, wenn der Affe einen eigenen Livestream hätte, auf dem er Minecraft spielt.

Bruhman651 kommentiert: „Das ist auf so vielen Ebenen unvorstellbar liebenswert.“

Warum haben die Forscher dem Affen Minecraft beigebracht? Das Video ist Teil einer Spendenkampagne, mit der die „Ape Initiative“ Aufmerksamkeit für die gefährdete Spezies der Affen erzeugen will. Außerdem würde das Forschungsteam gerne das Gehege von Kanzi und seinen Artgenossen vergrößern. Bis Mitte September 2023 sollen dafür 10.000 US-Dollar an Spenden eingesammelt werden. Für das Publikum gibt es auch einen weiteren Anreiz: Wenn das Spendenziel erreicht wird, wird es ein weiteres Video von Kanzi geben, in welchem er noch tiefer ins Spiel abtaucht. Bisher wurden über 6.000 US-Dollar gesammelt.