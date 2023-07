Microsoft stiehlt die Überraschung – Enthüllt PS5 Slim und Pro vor Gericht

Gemein!

Im nahezu ewig währenden Streit zwischen Sony und Microsoft hat der Xbox-Hersteller nun den Release und Preis der PS5 Pro und PS5 Slim verraten.

Santa Monica, Kalifornien – In den Verhandlungen um den großen Deal zwischen Activision Blizzard und Microsoft kommen immer mehr Details über die Konsolen-Hersteller ans Tageslicht. Der Xbox-Hersteller kann dabei einfach nicht dichthalten und verrät vor Gericht, was die überarbeiten Versionen der PS5 kosten und wann sie in den Regalen stehen. Das sind laut Microsoft Preis und Release der PS5 Pro und der PS5 Slim von Sony.

ingame.de zeigt, was Microsoft über die neuen Konsolen von Sony verraten hat.

Die Federal Trade Commission (FTC) ermittelt, ob es sich bei der Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft um einen Verstoß gegen das Kartellrecht handelt. Während der Verhandlungen lässt Microsoft neue Details wie den Preis der PS5 Handheld „Project Q-Lite“ durchsickern und nimmt auch kein Blatt vor den Mund, wenn es um PS5 Slim und PS5 Pro geht.