Microsoft geht 10-Jahres-Deal mit Nintendo ein – damit Sony die Argumente ausgehen

Von: Janik Boeck

Microsoft-Nintendo-Deal

Microsoft will sich Call of Duty sichern. Sony will das verhindern. Der amerikanische Konzern ist deshalb einen Deal mit Nintendo eingegangen.

Redmund, USA – Seit Anfang 2022 ist bekannt, dass Microsoft plant Activision für 69 Milliarden US-Dollar zu kaufen. Der Mega-Deal wird seitdem vor sämtlichen Behörden und Kartellämtern verhandelt. Sony befürchtet, dass Microsoft sich Call of Duty als Exklusivtitel für die Xbox Series X sichert. Microsoft geht deshalb einen 10-Jahres-Deal mit Nintendo ein, um Sonys Argument zu entkräften.

ingame.de verrät, was es mit dem 10-Jahres-Deal zwischen Microsoft und Nintendo auf sich hat.

Bei Microsoft ist gerade einiges in Bewegung. Neben dem geplanten Activision-Deal hat der Software-Riese und Xbox-Hersteller einen 10-Jahres-Deal mit Nintendo ausgehandelt. Das verkündete der Präsident von Microsoft Brad Smith via Twitter.