Miasma Chronicles: Beeindruckende Atmosphäre – Weltuntergang darf Spaß machen

Von: Janik Boeck

Teilen

Miasma Chronicles überzeugt durch eine beeindruckende Atmosphäre © 505 Games

Lockere Dialoge trotz bedrückender Atmosphäre. Miasma Chronicles verbindet zwei Kontraste miteinander. Und es macht richtig Spaß.

Köln – Das Studio Bearded Ladies, das für Mutant Year Zero verantwortlich war, hat ein neues Spiel für die Fans. Der Entwickler hat aus den Lehren des ersten Hits gelernt und will nun mit Miasma Chronicles einen erneuten Publikums-Liebling schaffen.

ingame.de hat sich Miasma Chronicles auf der Gamescom 2022 schon angesehen und verrät, wie gut das Spiel ist.

Mehr zum Thema Miasma Chronicles: Stimmungsvolle Dystopie – Es muss nicht immer knallen

In Miasma Chronicles verschlägt es die Spieler in die Nahe Zukunft. Sie befinden sich in den USA, das Land hat sich allerdings drastisch verändert. Nordamerika wurde von einer Kraft verwüstet, die nur als das Miasma bekannt ist.