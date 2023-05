Einer der besten Shooter der letzten zehn Jahre kommt kostenlos auf Steam

Von: Janik Boeck

Auf Steam gibt es für kurze Zeit ein Spiel geschenkt. Einer der besten Shooter der letzten zehn Jahre ist zu seinem Geburtstag gratis.

Hamburg – Spiele werden immer teurer. Da muss man sich schon ganz genau überlegen, welches Game man sich als Nächstes kaufen will. Es gibt allerdings Grund zur Freude, denn auf Steam gibts einen der besten Shooter der letzten zehn Jahre geschenkt. Wer sich das Spiel holen will, hat aber nicht ewig Zeit. So bekommt man den Shooter.

Zum 10-jährigen Geburtstag – Metro: Last Light wird auf Steam verschenkt

Welcher Shooter ist gratis? Zur Feier des zehnten Geburtstags wird Metro: Last Light auf Steam verschenkt. Der Shooter erschien am 14. Mai 2013 und sammelte auf Metacritic eine durchschnittliche Wertung von 82 in 71 Tests. Das Entwicklerstudio entschloss sich daher, die Complete Edition von damals gratis unter die Leute zu bringen.

Metro: Last Light bei Steam geschenkt © 4A Games

Wie lange ist Metro: Last Light gratis? Wer Metro: Last Light auf Steam gratis abstauben will, muss sich aber beeilen. Der Shooter ist nur für eine Woche kostenlos erhältlich. Fans haben zwischen dem 18. und 25. Mai Zeit, sich das Game zu sichern und anschließend zu behalten.

Start: 18. Mai 2023

18. Mai 2023 Ende: 25. Mai 2023

Wie bekommt man Metro: Last Light gratis? Um den Shooter gratis einzusacken, braucht man nur einen Steam-Account. Mit diesem muss man das Spiel im Shop suchen und im angegeben Zeitraum einfach zur eigenen Bibliothek hinzufügen. Sobald das geschehen ist, steht Metro: Last Light dort zur Verfügung und kann im Anschluss jederzeit heruntergeladen und gespielt werden.

Lohnt sich das Gratis-Spiel? Metro: Last Light überzeugte vor allem durch gutes Shooter-Gameplay und eine stimmungsvolle Welt. Es ist zwar nicht der beste Shooter 2023, aber bekanntlich schaut man einem geschenkten Gaul nicht ins Maul. Wer einen Steam-Account hat, sollte dem Shooter unbedingt eine Chance geben.