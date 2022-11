MediaMarkt & Saturn: Black Week gestartet – Top-Deals für Fernseher, Gaming und Haushalt

Von: Noah Struthoff

Der Black Friday startet eigentlich erst Ende November. Doch mit Black Week-Angebote für Fernseher, Gaming und Haushalt legen MediaMarkt und Saturn schon einmal vor.

Hamburg – Die Black Week läuft eigentlich erst Ende November, doch bei MediaMarkt und Saturn gibt es schon jetzt fette Rabatte rund um Fernseher, Haushalt und Gaming. So erhalten Sie teilweise über 50 % Rabatt auf Top-Elektronik. Doch welche Deals lohnen sich wirklich? ingame.de zeigt Ihnen die besten Angebote zur Black Week bei MediaMarkt und Saturn und verrät, wie viel Geld man sparen kann.

Black Week bei MediaMarkt und Saturn – Das sind die absoluten Top-Deals

Diese Deals lohnen sich besonders: Es gibt Angebote in fast allen Kategorien der Elektronik. Wir stellen hier die Highlights aus den besten Kategorien im Detail vor:

Wie lange sind die Angebote verfügbar? Die Black Week bei MediaMarkt und Saturn läuft noch bis zum 8. November. Bis dahin können alle Deals abgestaubt werden. Allerdings sind die besten Angebote schnell vergriffen, weshalb man nicht lange überlegen sollte.

MediaMarkt & Saturn starten Black Week – Top-Deals für Fernseher, Gaming & Haushalt. © MediaMarkt (Montage)

MediaMarkt und Saturn mit Black Week – 3 Highlights im Detail

LG OLED-TV zum Kracher-Preis: Große Fernseher von LG punkten durch Top-Qualität, allerdings ist das Ganze auch recht kostspielig. Passend zur Black Week verkauft MediaMarkt den LG OLED-TV in der beliebten 48-Zoll-Variante für über 50 % der UVP. Hier erhalten Sie also einen der besten Fernseher auf dem Markt und müssen nur den halben Preis zahlen. Der Kauf lohnt sich auf alle Fälle. Hier der Link zum Fernseher:

LG OLED TV (48 Zoll) bei MediaMarkt für 799,00 Euro statt 1649,00 Euro (51 % Rabatt)*

Samsung Galaxy Watch5 mit Gratis-Kopfhörern: Sowohl bei MediaMarkt, als auch bei Saturn gibt es ein Top-Angebot rund um die Samsung Galaxy Watch5. Hier erhält man die Uhr im Standard- oder Pro-Modell zusammen mit den Samsung Galaxy Buds. Die Uhr gehört zu den besten Smart-Watches auf dem Markt und punktet durch Routennavigation, starkem Akku und Trainings-Tracking.

Nun erhält man die Smart-Watch schon bis zu 14 % reduziert und erhaltet zudem ein Geschenk im Wert von etwa 100 Euro. Dieser Deal lohnt sich. Hier der direkte Link dazu:

Samsung Galaxy Watch5 Pro + Gratis Samsung Galaxy Buds2 bei MediaMarkt für 399,00 Euro statt 469,00 Euro (14 % Rabatt + 94,99 Euro geschenkt*

God of War Ragnarök schon vor Release günstiger kaufen: God of War Ragnarök wird der nächste große Top-Titel für die PlayStation 5 und erscheint noch im November. Normalerweise kostet das Spiel 69,99 Euro, doch bei MediaMarkt und Saturn gibt es einen passenden Deal zum Spiel. So gibt es bei MediaMarkt den DualSense-Controller und bei Saturn das Sony Pulse 3D Headset zum Spiel dazu und man muss insgesamt deutlich weniger zahlen.

Bis zu 15 % Rabatt erhält man beim Kauf des Bundles und dadurch kann man insgesamt fast 25 Euro sparen. Die beiden Deals gibt es hier:

Sony DualSense Controller (schwarz) + God of War Ragnarök bei MediaMarkt für 119,00 Euro statt 139,98 Euro (15 % Rabatt)*

Sony Pulse 3D Headset (weiß) + God of War Ragnarök bei Saturn für 144,00 Euro statt 167,98 Euro (14 % Rabatt)*

Die PS5 von Sony selbst ist nicht Teil der Black Week. Hier verkaufen MediaMarkt und Saturn aber auch regelmäßig viele Bundles der Konsole.