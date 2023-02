Elon Musk informiert 127 Follower auf Twitter über Test auf Social-Media-Plattform

Von: Peer Schmidt

Elon Musk sorgte für Aufsehen, als er 127 Millionen seiner Follower auf Twitter darüber informierte, dass er seinen Account auf privat stellt, um einen Test durchzuführen.

San Francisco - Der Gründer von SpaceX und Tesla sorgte für Aufsehen, als er auf Twitter seine 127 Millionen Follower darüber informierte, dass er seinen Account auf privat stellt. Für einige User reiht sich der Beitrag des Twitter-CEO in viele kuriose Tweets in der letzten Zeit von Elon Musk ein. Wie man auf ingame.de lesen kann, will Elon Musk damit einen Test auf der Social-Meda-Plattform durchführen.

Elon Musk polarisiert wie kein anderer Unternehmer die Medienwelt und sorgt häufig für Kontroversen auf den Social-Media-Plattformen.