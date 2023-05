Meckern auf hohem Niveau – God of War Entwickler kritisiert Zelda

Von: Janik Boeck

Es gibt eigentlich fast nur Lob für das neue Zelda. Ein alter God of War Entwickler kritisiert es aber.

Hamburg – Tears of the Kingdom ist da und eroberte die Herzen sämtlicher Fans und Kritiker im Sturm. Die Open World, der Look, die Freiheiten – all das sind Zutaten zum Erfolg des neuen Zelda. Ein God of War Entwickler meckerte allerdings über die Grafik.

ingame.de verrät, warum der God of War Entwickler die Grafik von Tears of the Kingdom kritisiert.

In Tests wurde Zelda Tears of the Kingdom über den grünen Klee gelobt. Für David Jaffe – ehemaliger Entwickler der „God of War“-Reihe – kam dabei ein Aspekt völlig zu kurz.