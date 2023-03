Mario Kart 8: Diese neuen rennfahrer könnten ins Spiel kommen

Von: Daniel Neubert

Mario Kart 8: Neue Charaktere im Booster-Streckenpass – Diese Fan-Lieblinge fehlen noch © Nintendo / ingame.de (Montage)

Mario Kart 8 wird dank Update mit neuen Kursen versorgt. Jetzt sollen auch neue Charaktere folgen.

Kyoto, Japan – Heute, am 9. März startet die vierte Welle an neuen Strecken für Mario Kart 8 Deluxe für die Nintendo Switch. Auf insgesamt acht neuen Kursen kann man ab heute den Kontrahenten Bananen, Blitze und jede Menge bunte Panzer entgegen feuern. Das Besondere an dieser vierten Welle des Booster-Streckenpasses ist jedoch, dass ein neuer Charakter im Spiel Einzug hält – nachdem jahrelang das Fahrerfeld unverändert blieb.

ingame.de zeigt, im Artikel welche Fahrer sich die Fans noch für Mario Kart 8 wünschen

Bisher wurde nur der Fahrer Birdo von Nintendo offiziell angekündigt. Aber insgesamt sollen noch fünf weiterer Fahrer das Feld aufstocken. Noch ist unklar, um welche beliebten Figuren es sich handeln wird.