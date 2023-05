Farid Bang nimmt MontanaBlack ins Visier: „Kein Bonez, kein Gzuz kann dir helfen“

Farid Bang nimmt das Twitch-Urgestein MontanaBlack ins Visier. Für den Streamer hat der Rapper allerdings keine guten Worte über, sondern verpasst ihm eine Ansage.

Update vom 22.05.2023: Nachdem die Ansage des Rappers an den Twitch-Streamer ordentlich die Runde gemacht hat, sah sich Marcel Eris nun zur Antwort gezwungen. MontanaBlack hat auf Farid Bang reagiert.

Ursprüngliche Meldung vom 19.05.2023: Düsseldorf – Da hat sich MontanaBlack wohl mit dem falschen angelegt. In einem Livestream äußert sich Farid Bang zum Twitch-Star und von diesem scheint er nicht viel zu halten. Der Rapper aus Düsseldorf verteilt harte Worte an den Streamer und ist sich auch sicher, wer die Oberhand hätte, wenn es zu einer richtigen Auseinandersetzung käme.

Vollständiger Name Marcel Thomas Andreas Eris Bekannt als MontanaBlack Geburtstag 02. März 1988 Geburtsort Buxtehude Abonnenten auf YouTube 2.900.000 (Stand Mai 2023) Follower auf Twitch 5.000.000 (Stand Mai 2023)

Farid Bang droht MontanaBlack im Livestream: „Keiner kann dir helfen“

Das sagt Farid Bang: MontanaBlack soll sich öffentlich negativ zu Farid Bang und Kollegah geäußert haben. Natürlich kann das ein Rapper mit Songs wie „Stiernackenkommando“ oder „Testosteron“ nicht einfach auf sich sitzen lassen. In einem Livestream schießt er deshalb gegen den Twitch-Star aus Buxtehude. Seiner Meinung nach, habe MontanaBlack nur schlecht über ihn geredet, um bei Rap-Kollegen Gzuz und Bonez punkten zu können.

Da haben wir ihn im Visier. [...] Natürlich hat der Paras vor mir. Ich verstehe nicht, was ihn dazu bewegt hat, seine Meinung gegen mich zu sagen. [...] Ab diesem Zeitpunkt war er mir unsympathisch. Danach hat er mir noch ein, zweimal nett geschrieben. Aber der ist schon ein kleiner Wi**er.

Farid Bang wird allerdings noch viel direkter. Denn er ist sich sicher, MontanaBlack wäre einer Auseinandersetzung mit ihm nicht gewachsen. „Wenn ich dich fi**en will, kein Bonez, kein Gzuz können dir helfen. Du kannst dein Cyber-Blowing machen bei denen, aber wenn es hart auf hart kommt, die werden und die können dir auch nicht helfen“. Was MontanaBlack allerdings genau gesagt haben soll, verrät Farid Bang nicht. Hier ist der Clip aus Twitter.

Allerdings scheint für Rapper-Streamer-Beziehung noch nicht alles verloren. Denn Farid Bang wäre bereit dazu, die Sache zivilisiert zu klären. „Lieber Monte, ich gebe dir aber noch eine Möglichkeit, dich vernünftig darüber mit mir zu unterhalten“. Auch wenn die Ansage von Farid Bang recht übel klingt, gehören diese Streitigkeiten bei Gangster-Rappern wohl schon fast zum guten Ton.

Farid Bang nimmt MontanaBlack ins Visier: „Kein Bonez, kein Gzuz kann dir helfen“ © dpa / Philip Schulze / imago / unsplash (Montage)

Fans reagieren auf Ansage von Farid Bang an MontanaBlack – „Peinlich“

So regieren Twitter-User: Auf Twitter macht der Clip von Farid Bangs plötzlicher Ansage an MontanaBlack bereits die Runde. Und die User scheinen sich einig, dass die Reaktion des Rappers übertrieben sei. Einige vermuten sogar, dass Farid ohne Grund gegen den Twitch-Star schießt, um so Aufmerksamkeit zu bekommen. Das sind Kommentare zu dem Clip von Farid Bang.

Carsten Steel: „Farid will auch mal wieder relevant sein.“

GreenWhiteLove: „Auch nicht unbedingt die hellste Kerze auf der Torte.“

klekzi: „Peinlich.“

Bis jetzt hat sich MontanaBlack noch nicht zu der Ansage von Farid Bang geäußert. Ob also ein ähnliches Statement seitens des Twitch-Streamers kommt, bleibt abzuwarten. Gerade legt sich MontanaBlack allerdings mit der Rundfunklizenz an, um dieser zu entgehen, geht er sogar vor Gericht.