Map und Battle Bus Absprung besser verstehen – Starke Tools für Fortnite

Von: Joost Rademacher

Season 2 in Fortnite hat viele Änderungen ins Battle Royale gebracht. Zwei praktische Tools zeigen die wichtigsten POIs und Drop-Punkte.

Cary, North Carolina – Seit Kurzem ist Fortnite in Season 2 von Chapter 4. Unter dem Titel „MEGA“ hat Epic Games einen ganzen Schwall an neuen Waffen, Items, Features und Map-Änderungen ins Battle Royale gebracht. Wer aber direkt zum Start der Season die bestmöglichen Vorteile haben will, sollte die neuen Features und wichtigsten Points of Interest (POIs) immer im Blick behalten.

Die zwei besten Tools für einen Vorteil in Fortnite sehen Sie hier.

Man mag vielleicht die Map von Fortnite voll im Blick haben, aber eine vermeintlich unberechenbare Variable gibt es trotzdem noch – den Battle Bus. Der fliegende Abwurfpunkt fährt in jedem neuen Match schließlich eine andere, zufällige Route über die Insel von Fortnite.