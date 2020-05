"Mafia: Trilogy" angekündigt - Neuauflage aller drei Spiele

Nach den ersten Hinweisen vor ein paar Tagen hat 2K die Katze nun aus dem Sack gelassen und "Mafia: Trilogy" angekündigt. Einen kurzen Teaser gibt es auch.

Die "Mafia: Trilogy" wurde in einem kurzen Teaser-Trailer angekündigt.

Die beliebte Spielreihe wird vermutlich in überarbeiteter Form nochmal neu erscheinen.

Weitere Details werden in den nächsten Tagen folgen.

Vor einigen Tagen gab es auf Twitter auf dem offiziellen Account von "Mafia" einen ersten Hinweis einer bevorstehenden Ankündigung. Wie genau diese aussehen wird, darüber spekulierten die Fans. Heute war es dann soweit: Publisher 2K hat "Mafia: Trilogy" offiziell angekündigt.

"Mafia-Trilogy": Neuauflage aller drei Teile angekündigt

Dazu wurde ein erster kurzer Teaser veröffentlicht, der an sich nicht viel verrät. Allem Anschein nach, werden alle drei Spiele der "Mafia"- Reihe als Neuauflage und mit verbesserter Grafik neu erscheinen. Weitere Details werden in den nächsten Tagen folgen. Am Ende des Trailers heißt es, dass die konkrete Ankündigung mit weiteren Infos am 19. Mai stattfinden wird.

"Mafia": So unterscheidet sich das Spiel von "Grand Theft Auto"

Der erste Teil der "Mafia"-Reihe erschien 2002. Das Spielprinzip orientiert sich stark an "Grand Theft Auto"*. Spieler schlüpfen im ersten Teil in die Rolle von Thomas "Tommy" Angelo, der in der fiktiven US-Stadt Lost Heaven als Taxi-Fahrer arbeitet und zwischen die Fronten zweier Mafia-Familien gerät.

In der Spielwelt kann man sich frei bewegen und im Gegensatz zu "GTA"* verfügen die Fahrzeuge über einen Benzintank, der sich auf Dauer leerte. Außerdem werden die Spieler schon bei kleineren Gesetzeswidrigkeiten, etwa bei Geschwindigkeitsüberschreitungen oder beim Überqueren von roten Ampeln, von der Polizei verfolgt. Die Polizisten verhaften Tommy aber nicht sofort. Wenn der Spieler kooperiert, kommt er mit einem Bußgeld davon. Diese Details unterscheiden das Original-"Mafia" aus dem Jahr 2002 von "GTA 3" oder "GTA Vice City", die ebenfalls in dieser Zeit erschienen.

Zwei Fortsetzungen folgten mit "Mafia 2" (2010) und "Mafia 3" (2016). Der letzte Teil spielte im Gegensatz zu den ersten beiden in den Südstaaten der USA. Fans dürfen gespannt sein, welche Neuerungen die angekündigte "Mafia: Trilogy" bieten wird. Besonders der erste Teil ist mittlerweile in die Jahre gekommen, weshalb sich eine grafische Aufpolierung durchaus lohnen würde. Die "Mafia: Trilogy" soll für Xbox One, PS4 und PC erscheinen.

