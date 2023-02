MacBook günstig kaufen: Air und Pro-Modelle jetzt bis zu 22 reduziert

Von: Ömer Kayali

Auf der Suche nach einem MacBook Air oder MacBook Pro? Verschiedene Apple-Laptops, wahlweise mit M1 oder M2-Prozessor, gibts gerade bis zu 22 Prozent günstiger.

Hamburg – Wer ein MacBook Pro oder MacBook Air kaufen möchte, kann derzeit bei notebooksbilliger.de bis zu 22 Prozent sparen. Der bekannte Händler für Notebooks und PCs hat mehrere Apple-Modelle im Sale. Auch die neuen Versionen mit Apples leistungsstarkem M2-Prozessor sind im Angebot.

MacBook Air kaufen – hier mit bis zu 22 Prozent Rabatt

MacBook Air im Sale: Das MacBook Air ist die Leichtbau-Version der Apple-Notebooks. Es wiegt lediglich 1,2 Kilogramm und hat zudem ein unglaublich dünnes Gehäuse. Dadurch passt es einfach in die Tasche und man kann es problemlos mitnehmen. Sowohl das neue MacBook Air M2 als auch der Vorgänger mit M1-Chip sind bei notebooksbilliger.de reduziert zu haben. Hier sind die besten Deals:

Die Spezifikationen des MacBook Air – Das kann das dünne Notebook von Apple

Was steckt im MacBook Air? Das MacBook Air M2 ist fast identisch mit dem Vorgänger-Modell, es hat jedoch ein etwas größeres Display. Was die Leistung betrifft, so bestehen auch einige Unterschiede, wie das Datenblatt zeigt:

Modell MacBook Air M2 MacBook Air M1 Chip Apple M2 Chip Apple M1 Chip Gewicht 1,24 kg 1,29 kg Bildschirmgröße 13,6 Zoll 13,3 Zoll Auflösung 2560 x 1664 Pixel 2560 x 1664 Pixel CPU 8-Core 8-Core GPU bis zu 10-Core 7-Core Gemeinsamer Arbeitsspeicher bis zu 24 GB bis zu 16 GB Akkulaufzeit bis zu 18 Stunden bis zu 18 Stunden Kamera 1080p FaceTime HD Kamera 720p FaceTime HD Kamera

Die wichtigsten Features des neuen MacBook Air zeigt Apple im folgenden Video:

MacBook Pro kaufen – Hier bis zu 17 Prozent reduziert

MacBook Pro M2 im Sale: Das MacBook Pro ist besonders leistungsstark, was es zu einem idealen Laptop für Kreative macht. Für Video- und Bildbearbeitung ist die Pro-Variante bestens geeignet – dank M2-Chip arbeiten der Laptop noch schneller. Hier sind die besten Deals:

Die Spezifikationen des MacBook Pro M2 – Das kann das Spitzen-Modell

Was steckt im MacBook Pro M2? Das MacBook Pro ist im Gegensatz zum MacBook Air in drei verschiedenen Größen erhältlich – auch wenn bei notebooksbilliger.de aktuell nur eine im Sale erhältlich ist. Was die 13-Zoll-Variante unter der Haube hat, zeigt das Datenblatt:

Modell MacBook Pro M2 Chip Apple M2 Chip Gewicht 1,4 kg Bildschirm 13,3 Zoll Auflösung 2560 x 1600 Pixel CPU 8‑Core GPU 10‑Core Gemeinsamer Arbeitsspeicher bis zu 24 GB Akkulaufzeit bis zu 20 Stunden Kamera 720p FaceTime HD Kamera

Wie lange sind die Angebote gültig? Die Apple-Aktionswochen laufen bis zum 24. Februar. Bis dahin sind die MacBooks rabattiert erhältlich, aber nur solange der Vorrat reicht. Schnell sein lohnt sich also, da die Laptops sonst vergriffen sein könnten.

Wie schlägt sich das MacBook Air im Vergleich zum MacBook Pro?

Links das MacBook Air M2, rechts MacBook Pro M2. © Apple

Die beiden MacBooks im Vergleich: Wenn man beide Modelle vergleicht, ist das MacBook Air wohl für die meisten Nutzer die richtige Wahl. Es verfügt über eine bessere Kamera und besseren Sound, da es zwei Lautsprecher mehr hat als das Pro-Modell. Was den Akku betrifft, so ist das MacBook Pro zwar etwas ausdauernder, dafür verfügt es über keinen MagSafe-Anschluss – stattdessen wird das Notebook über den USB-C-Port aufgeladen. Wer anspruchsvolle Programme verwendet – und das gleichzeitig – für den dürfte das MacBook Pro eher in Frage kommen.

Wer das MacBook Air kaufen sollte: Das MacBook Air ist zum Beispiel für Studenten, oder Leute, die einen kompakten Laptop bevorzugen, die richtige Wahl. Es eignet sich bestens für die gängigen Arbeiten mit Texten, Tabellen, Präsentationen oder für die Online-Recherche. Außerdem ist es günstiger als das MacBook Pro.

Wer das MacBook Pro kaufen sollte: Das MacBook Pro bietet mehr Leistung und eignet sich besser, als stationärer PC. Zum Schneiden von Videos oder für die Bildbearbeitung eignet er sich besser, dank der leistungsstärkeren Hardware.

Das MacBook Pro und MacBook Air sind beide ausgezeichnete Laptops, die eine hohe Leistung und Verarbeitungsqualität bieten. Wer auf der Suche nach einem neuen Apple-Notebook ist, sollte jetzt zuschlagen und von den aktuellen Rabatten bei notebooksbilliger.de profitieren.

