Beta zum CoD-Killer – Code einlösen und loslegen in XDefiant

Von: Janik Boeck

XDefiant Beta spielen © Ubisoft

Die Beta von XDefiant läuft bereits. Aber nicht alle dürfen einfach spielen. Man kann nur unter bestimmten Voraussetzungen zocken.

Hamburg – Call of Duty ist seit Jahren eine reine Enttäuschung in den Augen der Community. Der Shooter-Primus von Activision holt die Fans bei weitem nicht mehr hinterm Ofen hervor. Ubisoft nutzt den schwachen Moment und bringt einen Shooter, der in vielen Kreisen als CoD-Killer gehandelt wird und sich XDefiant schimpft.

ingame.de erklärt, wie man die XDefiant Beta Codes bekommen und einlösen kann.

Sollten Sie sich vorher auf der Ubisoft-Website für die Beta registriert haben, könnten Sie schon einen Einladungslink per Mail erhalten haben.