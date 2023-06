GTA 6 Map-Leak: Karte doch kleiner als gedacht – Mehrere Städte gestrichen

Von: Janik Boeck

GTA 6 soll riesig werden. Ein Leak zur Map verrät aber, dass die Karte etwas eingestampft wurde. Mehrere Städte wurden in der Entwicklung wohl gestrichen.

New York – Fans warten sehnsüchtig auf den Release von GTA 6. Rockstar Games hält sich jedoch weiterhin bedeckt mit Infos zum nächsten großen Gangster-Epos. Trotzdem gibt es immer wieder Leaks und Gerüchte rund um das neue Grand Theft Auto. In einem davon heißt es, dass die Map von GTA 6 in der Entwicklung stark geschrumpft wurde. Angeblich mussten mehrere Städte gehen.

GTA 6: Map wurde laut Leak in der Entwicklung kleiner – ganze Städte wurden gestrichen

Die Map von GTA 6 sollte riesig werden: 2022 gab es einen Mega-Leak zu GTA 6. Unter Fans sorgte der für mächtig Aufruhr. Unter anderem stellten die Fans fest, dass die Map in GTA 6 riesig werden soll. Lange kursierten auch Gerüchte, dass im Spiel mehrere Großstädte, darunter auch Rio de Janeiro, enthalten seien.

Neuer Location-Leak: Ein neuer Leak verrät nun, dass das Gerücht wohl gar nicht so abwegig war. Angeblich waren in GTA 6 wirklich mehrere Großstädte in Nord- und Südamerika geplant. Diese wurden über den Verlauf der Entwicklung angeblich gestrichen, um eine detailliertere Nachbildung von Miami zu bauen – Vice City. Das würde auch die Gerüchte erklären, dass GTA 6 das teuerste Spiel der Welt ist.

In GTA 6 soll es in der Spielwelt „mehr Innenräume geben, als in irgendeinem vorherigen Titel von Rockstar Games“, schreibt der Leaker. Damit könnten auch die Fan-Wünsche nach mehr Leere auf der Map von GTA 6 in Erfüllung gehen. Eine gigantische Map kommt nämlich nicht bei allen Fans gut an. Ganz im Gegenteil zum Trailer zu GTA 6, den ein Fan erstellt hat.

Wie realistisch ist der Leak? Wie bei allen Gerüchten und Leaks gilt auch hier: mit einer Prise Skepsis genießen. Vor allem zu Titeln dieser Größenordnung häufen sich Behauptungen am laufenden Band. So wollen Fans beispielsweise auch schon den Sprecher des Protagonisten in GTA 6 gefunden haben.