Livestream von Blizzard verrät Datum für Season 1 von Diablo 4

Von: Aileen Udowenko

Teilen

Diablo 4: Bester Farm Spot © Blizzard Entertainment (Montage)

In Diablo 4 soll bald Season 1 starten. In einem Livestream will Blizzard das genaue Release-Datum verraten.

Irvine, Kalifornien – Diablo 4 hat Millionen von Spielern in dessen dämonischen Bann gezogen. Knapp vier Wochen nach dem Release im Juni gibt es jetzt auch Informationen zum Start der ersten Season. Damit geht der Höllentrip in Sanktuario offiziell in die erste Runde. In einem Livestream will Blizzard ein genaues Datum für den Release nennen.

ingame.de verrät alles zum Release von Season 1 in Diablo 4.

Mehr zum Thema Diablo 4: Season 1 Start – Merkt euch dieses Datum

Der Start von Season 1 in Diablo 4 soll noch im Juli stattfinden. Ein genaues Datum gab es von Blizzard allerdings noch nicht. Dies wird sich aber bald ändern, denn in einem offiziellen Livestream soll über die Zukunft von Diablo 4 gesprochen werden.