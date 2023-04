„Hugo gönne ich 60 Millionen“: Twitch-Überflieger verrät seinen Kontostand

Von: Aileen Udowenko

Teilen

Der Streamer LetsHugo verrät seinen Fans in einem Livestream, wie viel Geld er auf dem Konto hat. Diese wünschen dem Twitch-Überflieger allerdings noch mehr.

Düdelingen, Luxemburg – LetsHugo erobert mit seiner authentischen Art gerade die Herzen der Twitch-User. Völlig offen redet der Streamer mit seinen Fans über Einsamkeit, Freunde und seine Erkrankungen. In einem letzten Livestream offenbarte Hugo seinen Followern dann sogar seinen Kontostand. Seine treuen Zuschauer wünschen dem jungen Streamer allerdings noch deutlich mehr Geld durch seinen Twitch-Erfolg.

Echter Name Hugo Bekannt als LetsHugoTV Geburtstag 22. April 2003 Wohnort Luxemburg Follower auf Twitch 481.076 (Stand: April 2023) Follower auf YouTube 190.000 (Stand: März 2023)

LetsHugo verrät seinen Kontostand – so viel Geld hat der Streamer auf der Bank

Der Kontostand von LetsHugo: Auf Twitch macht LetsHugo nicht aus vielen Dingen ein Geheimnis. Dies mag auch daran liegen, dass der junge Streamer so gut wie täglich für seine 481.076 Follower (stand 3. April 2023) streamt. Hierbei spricht der Twitch-Star über die unterschiedlichsten Themen und rührte seine Fans schon mit einer Beichte zu seiner Einsamkeit. In seinem letzten Livestream kam dann allerdings ein ganz anderes Thema auf den Tisch, denn LetsHugo offenbarte seinen Kontostand. Hier ist der eingebundene Clip von TikTok.

Der Twitch-Star ist Vollzeit-Streamer und verdient somit über Twitch und YouTube sein Geld. Und diese Einnahmen können sich sehen lassen. Denn wie der Streamer jetzt verriet, hat er ganze 60.000 Euro auf dem Konto liegen. Zwar kommt er damit längst nicht an die Einnahmen des Twitch-Urgesteins MontanaBlack heran, verstecken muss sich der 19-Jährige mit dieser Summe aber auf keinen Fall.

Ich glaube jetzt gerade habe ich meinen höchsten Betrag, aber das ist, weil ich das behalten muss, wegen Steuern [...] Wie viel? 60.000.

Das Geld lässt der Streamer allerdings noch auf seinem Konto ruhen, denn auch in seinem Heimatland Luxemburg werden Steuern auf die Twitch-Einnahmen fällig. Nach Abzug dieser sollte Hugo aber immer noch genug Geld haben, um mit seinem Streamer-Kollegen Rohat wie versprochen einen Adana essen zu gehen.

„Hugo gönne ich 60 Millionen“: Twitch-Überflieger verrät seinen Kontostand © LetsHugo/ pixabay/ unsplash (Montage)

LetsHugos Gesicht war lange nicht bekannt LetsHugo der bürgerlich Hugo heißt, ist bereits seit 2014 auf YouTube aktiv und seit 2016 streamt er auch auf Twitch. Bekannt wurde er durch seinen Minecraft-Content, hierbei zeigte er allerdings lange Zeit nie sein Gesicht. Trotz seiner vielen Follower, war sein Aussehen ein Geheimnis. Im Februar 2022 zeigte er dann zum ersten Mal sein Gesicht in einem gemeinsamen Stream mit Unge.

LetsHugo verrät seinen Kontostand im Livestream - Fans gönnen dem Streamer noch mehr

Fans gönnen dem Streamer mehr: LetsHugo hat es geschafft, eine wirklich treue Fangemeinde um sich zu versammeln. Unter Clips des Streamers finden sich kaum böse Kommentare, die sich gegen Hugo richten. So auch nicht zu seiner Geldbeichte. In den Kommentaren wünschen seine Follower ihm sogar noch mehr Geld für seine steile Karriere auf Twitch. Das schreiben LetsHugos Fans zu seinem Kontostand:

Niklas: „Wird bald sein niedrigster Kontostand sein.“

ionceloved: „Hugo gönne ich 60 Millionen!“

nkced: „Für keine Ausbildung etc. ist das schon krass, aber ich gönne es ihm.“

Schaut man sich LetsHugos Twitch-Statistiken an, dann sieht es auch nicht so aus, als würde sein Höhenflug bald enden. In den letzten 7 Tagen konnte der Streamer nämlich wieder 23.000 neue Follower dazugewinnen. Die Summe auf Hugos Konto wird also wohl nicht gerade weniger werden.