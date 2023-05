Legendärer YouTube-Kanal sollte verkauft werden – schlägt Millionen-Dollar-Deal aus

Angebot abgelehnt

Ein amerikanischer YouTuber erhält für seinen Kanal Angebote in Millionen-Höhe. Trotz der horrenden Summen entscheidet er sich gegen den Verkauf.

Illinois, USA – Der YouTubers Jason Gryniewicz ist wohl besser über seinen Kanal Daily Dose Of Internet bekannt. Auf diesem versorgt er seine Fans regelmäßig mit viralen Video-Compilations und ist so über die Jahre zu einer wahren Größe auf der Plattform geworden. Für seinen Account erhielt er deshalb Verkaufs-Angebote in Millionen-Höhe.

ingame.de berichtet über die Gebote für Daily Dose Of Internet.

Bereits seit 2015 ist Jason Gryniewicz auf YouTube mit seinem Kanal Daily Dose Of Internet unterwegs und hat sich über die Jahre eine Followerschaft von über 15 Millionen Usern erarbeitet.