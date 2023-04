Kritiker sind einer Meinung – nicht alles an Zelda ist gut

Von: Janik Boeck

Teilen

Zelda hat ein Problem © Nintendo

In der Vorschau stellte sich heraus, dass alle Kritiker das selbe Problem in Tears of the Kingdom hatten.

Hamburg – Die Wartezeit auf The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist wohl das einzige, das länger ist als der Titel des Spiels. In wenigen Wochen ist es aber endlich so weit. In einer frühen Preview durften einige Wenige bereits eine Stunde im Spiel experimentieren und sich austoben. Dabei sind sich fast alle Kritiker einig, dass Tears of the Kingdom ein Problem hat.

ingame.de verrät, was das Problem an Tears of the Kingdom ist.

Mehr zum Thema Tears of the Kingdom: Previews sind sich einig – DAS ist das größte Problem am neuen Zelda

Die Steuerung von Tears of the Kingdom ist vielen Kritikern zufolge extrem fummelig. Mit den etlichen neuen Funktionen bricht man sich wohl fast die Finger.