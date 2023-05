Kratzer im Streamer-Auto durch tollpatschigen Fan – Kuriose Story von MontanaBlack

Von: Joost Rademacher

Kratzer im Streamer-Auto durch tollpatschigen Fan – Kuriose Story von MontanaBlack © Sebastian Willnow/dpa

Ein Foto mit einem Fan endete für MontanaBlack in einer verrückten Situation. Immerhin sprang eine irre Geschichte für seine Fans heraus.

Hamburg – Als einer der größten Streamer Deutschlands ist es nicht unüblich, dass MontanaBlack mal auf der Straße erkannt wird. Ein kürzliches Erlebnis mit einem Fan dürfte Monte aber nicht allzu schnell vergessen. Was eigentlich nur eine Frage nach einem Foto werden sollte, entwickelte sich beinahe in ein Desaster. Die Situation endete so witzig und kurios, dass der Streamer die Story seinem Chat bei Twitch nicht vorenthalten konnte.

Auf Fahrrädern seien der junge Fan und zwei Freundinnen bei MontanaBlack angekommen und hätten nach einem Foto gefragt, erklärte der Streamer. „Ich sag‘ kein Problem. Er stellt sein Fahrrad neben meinem Auto ab, auf seinem wackeligen Ständer. Das Fahrrad fällt um, gegen meine Heckschürze und haut mir nen Kratzer rein.“ Schon zu dem Moment wär der Streamer innerlich am Brodeln gewesen, meinte er weiter.