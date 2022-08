Knossi: Badespaß mit Krokodil – Absurde 7 vs. Wild Vorbereitung

Von: Niels Olesen

7 vs. Wild: Knossi wagt sich mit Krokodil ins Wasser – So verrückt bereitet er sich vor © YouTube: Knossi / Fritz Meinecke (Montage)

Der Streamer Knossi nimmt beim Survival-Projekt von Fritz Meinecke, 7 vs. Wild, teil. Um sich vorzubereiten, geht der Streamer jetzt mit einem Krokodil baden.

Baden-Baden – Knossi hat momentan viel zu tun mit seinen „7 vs. Wild“-Vorbereitungen. Bei dem Survival Projekt von Fritz Meinecke werden sieben Teilnehmer auf einer tropischen Insel ausgesetzt. Der Twitch-Streamer wurde, trotz fehlender Erfahrung, für die kommende Staffel ausgewählt. Dementsprechend bereitet er sich ausgiebig vor.

ingame.de zeigt, wie Knossi sich mit einem Krokodil auf 7 vs. Wild vorbereitet.

Das Thema Nahrung wurde ebenfalls in dem Stream abgedeckt, so wurden genüsslich diverse frittierte Insekten verspeist. Man kann gespannt sein, ob diese Art der Vorbereitung Knossi wirklich von Nutzen sein wird. Aber das ist ja nicht, das einzige, was der Streamer tut, um sich vorzubereiten.