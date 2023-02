Knifflige Würfelrätsel in Zauber-Rollenspiel – Mit Magie einfach zu lösen

Von: Joost Rademacher

Teilen

Knifflige Würfelrätsel in Zauber-Rollenspiel – Mit Magie einfach zu lösen © Avalanche

In einer versteckten Halle vom aktuellen Zauber-Rollenspiel gibt es knifflige Rätsel zu lösen. So erhält man einfach die Belohnungen.

Hamburg – Mit der Ravenclaw-Mitschülerin Sophronia Franklin kann man in Hogwarts Legacy eines der größten Geheimnisse des Schlosses finden. Tief in den Mauern und Fluren von Hogwarts verbirgt sich Herodianas Halle, benannt nach der legendären Hexe Herodiana Byrne.

Wie man in Hogwarts Legacy alle Rätsel von Herodianas Halle löst, zeigt ingame.de.

Mehr zum Thema Hogwarts Legacy: Alle Rätsel in Herodianas Halle – so löst ihr die Puzzles

Verfügbar wird die Nebenquest erst, nachdem man die 23. Hauptquest „Urtkots Helm“ abgeschlossen hat. Wenn man den Punkt erreicht hat, ist Sophronia außerhalb des Zauberkunst-Klassenzimmers anzutreffen. Dort muss man nur mit ihr sprechen, um die Nebenquest zu beginnen und Herodianas Halle zu suchen.