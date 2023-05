Kisten in Jedi Survivor öffnen, wenn sie rot lackiert sind

Von: Janik Boeck

Teilen

Jedi Survivor: Grab von Uhrma lösen – So schafft ihr das Stein-Rätsel © EA (Montage)

Es gibt überall Kisten. In Jedi Survivor sind manche davon rot angemalt. So öffnet man sie.

Hamburg – Star Wars Jedi: Survivor steckt voller Schätze, die es einzusammeln gilt. In der riesigen Spielwelt gibt es allerlei kosmetische Dinge für Cal Kestis‘ Look zu finden. Einige davon sind in roten Kisten versteckt, die man nicht so leicht öffnen kann.

ingame.de verrät, wie man die roten Kisten in Jedi Survivor öffnen kann.

Mehr zum Thema Jedi Survivor: Rote Kisten öffnen – So kommt ihr einfach an die Schätze

Die roten Kisten findet man überall in der Welt. Anfangs kann man sie aber nicht öffnen.