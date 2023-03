Keine Sorge beim Zocken – Fünf Rogue-Likes für den Anfang

Von: Janik Boeck

Teilen

Risk of Rain 2 © Hopoo Games

Gaming braucht Herausforderung. Diese Spiele erleichtern den Einstieg in das Genre Rouge-Like.

Hamburg – Viele Games folgen der Prämisse „Größer ist gleich besser“. Spielwelten werden immer größer und damit leider auch immer eintöniger. Wer nach all den Assassin‘s Creed‘s, Horizon Forbidden West‘s und Far Cry‘s mal wieder Spiele mit weniger Spielwelt, aber dafür mehr Herausforderung sucht, sollte Rogue-Likes eine Chance geben.

ingame.de zeigt die Top 5 Rouge-Likes für den Einstieg in das Genre.

Mehr zum Thema Keine Angst vor Rogue Likes – Die besten 5 Games für den Einstieg

Rogue-Likes sehen auf den ersten Blick immer etwas beängstigend aus. Der Gedanke, nahezu allen Fortschritt beim virtuellen Ableben zu verlieren, ist schon beunruhigend.