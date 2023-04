Keine Lichtschwertduelle mit Freunden – Multiplayer in Jedi Survivor

Von: Joost Rademacher

Keine Lichtschwertduelle mit Freunden – Multiplayer in Jedi Survivor © Electronic Arts (Montage)

Star Wars Fans hoffen seit einigen Jahren auf einen neuen Multiplayer mit fetten Lichtschwertduellen. Wird Jedi Survivor diese Hoffnung erfüllen?

Hamburg – Für Fans von Star Wars ist einer der wichtigsten Tage des Jahres beinahe erreicht, am 28. April 2023 erscheint Jedi Survivor. Der Vorgänger Jedi Fallen Order wurde 2019 zum Achtungserfolg und dem will Respawn Entertainment dieses Mal noch einen draufsetzen. Neue Features und ein überarbeitetes Kampfsystem sind bereits bestätigt, aber gibt es dazu auch einen Multiplayer?

Alles zum Multiplayer in Jedi Survivor erfahren Sie hier.

Mehr zum Thema Jedi Survivor: Lichtschwertduelle mit Freunden im neuen Star Wars-Multiplayer?

Wer jetzt über das Fehlen eines Multiplayers in Jedi Survivor enttäuscht ist, sollte noch einmal einen Blick auf ein paar ältere Star Wars Spiele werfen. Die Spiele der Jedi-Knight-Reihe könnten genau richtig sein, um das Verlangen nach fetten Lichtschwertkämpfen zu stillen. Die Ego-Shooter mögen nach heutigen Standards etwas altbacken sein, stammen aber aus dem Hause Raven Software und haben einen bis heute beliebten Mehrspieler-Modus.