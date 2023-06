Jugendwort 2023 abstimmen – Fußball-Fans und AfD wollen Wahl beeinflussen

Von: Noah Struthoff

Der Langenscheidt Verlag sucht wieder das Jugendwort des Jahres 2023. Diesmal rufen vor allem Fußball-Fans und die AfD dazu auf, für ihr Jugendwort abzustimmen.

Hamburg – Einmal im Jahr sucht der Langenscheidt Verlag das Jugendwort des Jahres. Dabei kamen schon allerlei interessante Kreationen hervor, wie etwa „Gammelfleischparty“, „Babo“ oder auch „smash“, was im letzten Jahr gewann. Seit einigen Jahren lässt der Verlag die Jugendlichen selbst über das Wort abstimmen und eröffnet eine große Umfrage, um Wörter zu sammeln. In diesem Jahr nutzt unter anderem auch die AfD die Abstimmung, um eines ihrer durchaus bedenklichen Wörter in die Abstimmung zu bringen.

Jugendwort 2023 abstimmen – Hier bei der Langenscheidt Wahl mitmachen

So kann man für das Jugendwort 2023 abstimmen: Die Abstimmung läuft wieder über die Website vom Langenscheidt Verlag. Dort kann man noch bis zum 2. August seinen ganz eigenen Vorschlag einbringen – ganz egal, welche Bedeutung er hat oder ob er viel von der Jugend genutzt wird:

Wie geht es mit der Wahl dann weiter? Ab dem 2. August wertet der Verlag dann alle Begriffe aus und schaut, welche Wörter besonders oft vorgeschlagen wurden. Daraus erscheint dann am 9. August eine Top 10 mit den meistgenannten Begriffen. Darunter kann dann wieder abgestimmt werden.

Anschließend folgt noch eine Top-3-Wahl und am 22. Oktober wird schlussendlich das Jugendwort des Jahres 2023 bekanntgegeben.

Langenscheidt sucht das Jugendwort 2023 und die AfD und Werder-Fans wollen mitmischen. © Langenscheidt Verlag / AfD Deutschland / Werder Bremen (Montage)

Jugendwort 2023 abstimmen – Werder-Fans und AfD machen auf Twitter mobil

Welche Jugendwörter könnten dabei sein? Auf Twitter rufen zahlreiche User dazu auf, für ihr Jugendwort zu stimmen. Besonders auffällig sind dabei zwei Parteien:

Fußball-Fans von Werder Bremen rufen dazu auf, den Begriff „Werder Geil“ einzutragen. Damit feierten die Werder-Fans in der vergangenen Saison zahlreiche Siege, die teilweise recht verrückt eingefahren wurden.

Auch die AfD macht mobil und möchte ein Wort prominent in der Top 10 vertreten haben. So werfen sie den Begriff „Stolzmonat“ in den Ring. Damit möchten einige AfD-Parteimitglieder, wie etwa Daniel Haseloff, Landesvorstandsmitglied der AfD Thüringen, ihrem Stolz gegenüber Deutschland Ausdruck verleihen.

Vor allem die AfD ist in den sozialen Medien rund um das Jugendwort zahlreich vertreten. Es wird in diversen Telegram-Chats dazu aufgerufen, an der Wahl teilzunehmen und unter der Parole „Unser Stolz ist unser Vaterland“ wird mächtig Werbung gemacht.

Es bleibt abzuwarten, welche Begriffe es am 9. August tatsächlich in die Abstimmung schafft und ob dieses Jahr nur Begriffe dabei sind, die auch tatsächlich von der Jugend verwendet werden – ganz anders als der Begriff „Stolzmonat“. Im letzten Jahr wurde die Wahl viel diskutiert: „Smash“ ist das Jugendwort 2022 – Das finden Macher bodenlos