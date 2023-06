Twitch-Deutschland hat eine neue Nr. 1 – „Diablo 4“-Streamer bezwingt MontanaBlack und Co.

Von: Josh Großmann

An der Spitze von Twitch-Deutschland regt es sich. jessirocks ist ein Experte für Diablo 4 und sein Wissen ist so gefragt, dass er selbst die größten Größen aussticht.

Graz, Österreich – Auf Twitch wollen die Zuschauer und Zuschauerinnen vor allem unterhalten werden. Doch ist es ebenso faszinierend, wenn jemand sein exorbitantes Können oder Wissen präsentiert. Aus diesem Grund steht ein neuer Stern an der Spitze der Streaming-Plattform. Der Streamer jessirocks kennt sich mit Diablo 4 und seinen Vorgängern wohl besser aus, als jeder andere deutschsprachige Kollege und schreibt gerade Zahlen, die MontanaBlack, EliasN97 oder Papaplatte in den Schatten stellen.

Vollständiger Name Thomas M. Bekannt als jessirocks Geburtstag 1985 Wohnort Graz Follower auf YouTube 14.600 (Stand 13. Juni 2023) Follower auf Twitch 209.153 (Stand 13. Juni 2023)

Diablo 4: Österreichischer Streamer erobert Twitch – Mit diesen Zahlen kann keiner mithalten

Was ist passiert? Mit dem Release von Diablo 4 kämpfen sich etliche Spielerinnen und Spieler durch die vom Entwickler Blizzard kreierte Hölle. Die Kritik liebt das neue Spiel und die Fans können sich kaum am Gameplay sattsehen. Auf Twitch ist Diablo 4 das meistgestreamte und meistgeschaute Spiel, sodass Experten wie jessirocks wahnsinnig vom Hype profitieren.

Twitch-Deutschland hat eine neue Nr. 1 – „Diablo 4“-Streamer bezwingt MontanaBlack und Co. © jessirocks/Twitch/Blizzard (Montage)

Neue Nr. 1 auf Twitch: jessirocks profitiert gerade so sehr durch das Interesse an Diablo 4, dass er unfassbar viele neue Follower und Zuschauer gewinnt. Seit Beginn des Early Access am 1. Juni (und auch schon während der Beta) sind fast zwei Wochen vergangen (Stand: 13. Juni 2023).

Diablo 4: Streamer jessirocks überholt alle anderen auf Twitch © sullygnome

Die Zahlen: In dieser Zeit wurden ihm rund 2,7 Millionen Stunden zugesehen – einem Zuwachs von 4.600 Prozent im Vergleich zu den 14 Tagen davor. Damit sticht er Kollegen wie Papaplatte (2,2 Millionen Stunden), EliasN97 (1,9 Millionen Stunden) oder MontanaBlack (1,1 Millionen Stunden) maßlos aus. Hier sind weitere Zahlen vom „Diablo 4“-Experten jessirocks der letzten 14 Tage.

Spitzen-Zuschauer: 33.851 (+581%)

Durchschnittliche Zuschauer: 11.859 (+475%)

Neue Follower: 37.459

Follower gesamt: 209.153

Auch nach der eigentlich wichtigsten Metrik, den durchschnittlichen Zuschauern und Zuschauerinnen, kann jessirocks mit den Größten mithalten. Zwar haben EliasN97 (23.700 ø-Zuschauer), MontanaBlack (20.100 ø-Zuschauer) oder Papalatte (17.300 ø-Zuschauer) hier noch das Zepter in der Hand, doch ist jessirock mit seinen fast 12.000 durchschnittlichen Zuschauern auf dem 6. Platz der deutschsprachigen Twitch-Streamer.

Watchtime als Metrik Standardmäßig wird der Erfolg von Twitch-Streamern und -Streamerinnen an der Watchtime gemessen. Jedoch lässt sich diese Metrik relativ leicht verzerren, in dem man 24/7-Streams oder ähnliche Events veranstaltet und so deutlich länger online ist. Blickt man auf durchschnittliche Zuschauer oder rechnet Watchtime durch die Anzahl der gestreamten Stunden (was den gleichen Wert ergibt) erhält man ein klareres Bild vom Erfolg.

Die zugesehenen Stunden sind bei jessirocks besonders hoch, da er seit Beginn des Early Access beinahe pausenlos gestreamt hat, doch selbst wenn man seine Watchtime halbiert, landet er immer noch auf dem 5. Platz. Auch BastiGHG überholte MontanaBlack auf Twitch, als Anfang des Jahres der Minecraft-Hype besonders groß war und findet sich noch heute unter den Top 10 der Plattform.

Experte für Diablo 4 wird zum König von Twitch – Deshalb sehen so viele bei jessirocks zu

Wer ist jessirocks? Hinter dem Pseudonym steckt der 38-jährige Thomas M. der seit seinem Studium YouTube-Videos über Spiele wie World of Warcraft, Path of Exile oder eben auch Diablo produziert. Auf dem Kanal „4Fansites“ hat jessirocks Guides, Tipps und Tricks über die Spiele produziert und mit Twitch angefangen, da er beinahe in Fan-Anfragen erstickt wäre. Im Livestream kann er direkt auf die Fragen seiner Zuschauer eingehen und Tipps wie den besten Farmspot in Diablo 4 direkt zeigen.

Jessirocks ist in seinem Heimatland Österreich nicht unbekannt. Die Zahlen sind schwer zu tracken, da auf Twitch nach Sprache und nicht nach Land sortiert wird, doch gilt er als größter österreichsicher Streamer. Durch seinen Erfolg mit Diablo 4 wird er sicherlich noch größere Bekanntheit erlangen und hat sich jetzt schon einen Namen gemacht.