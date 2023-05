Jedi-Kammer der Loslösung hinbekommen – das ist der Trick

Von: Janik Boeck

Jedi Survivor: Kammer der Loslösung – Location © Electronic Arts

Cal Kestis stolpert über verschiedene Rätsel. So einfach bekommt man die Kammer der Loslösung hin.

Hamburg – Die Kammer der Loslösung ist in Jedi Survivor eine von sieben Jedi-Kammern. In diesen müsst ihr euch kniffligen Rätseln stellen, um einen Bonus für Cal Kestis freizuschalten. Dabei müsst ihr euch oft mit der Macht durch die Dungeons puzzeln, um ans Ende zu gelangen.

ingame.de zeigt, wie man die Kammer der Loslösung in Jedi Survivor löst.

Um die Kammer der Loslösung in Jedi Survivor zu finden, müsst ihr schon ein gutes Stück in der Hauptstory gespielt haben. Ihr braucht den Meditationspunkt „Bergaufstieg“.