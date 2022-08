FIFA 23: Starke Nationalmannschaft kommt nach 10 Jahren Zwangspause wieder

Von: Philipp Hansen

FIFA 23: Starke Nationalmannschaft kommt nach 10 Jahren Zwangspause wieder © Imago Images / EA (Monatge)

FIFA 23 bekommt den Vize-Weltmeister zurück. Der Streit mit EA hat ja nur 10 gedauert. Die Spieler jubeln.

Vancouver, Kanada – In FIFA 22 und allen Teilen der letzten 10 Jahre hat EA eine richtig starke Mannschaft gestrichen. Jetzt kehrt der amtierende Vize-Weltmeister nach der ewig langen Zwangspause ins letzte FIFA zurück.

ingame.de verrät, was das für ein kurioser Streit mit EA war, der eine legendäre Nationalmannschaft nach 10 Jahre zurück zu FIFA 23 bringt.

Die Hintergründe, die zur 10-jährigen Zwangspause von Kroatien in der FIFA-Reihe führten, sind bis heute nicht genau aufgedeckt. Es ist aber bekannt, dass Unstimmigkeiten über Lizenzen letztendlich das Aus bedeuteten. Als Kroatien vor 4 Jahren bei der WM in Russland wahre Meisterleistungen vollbrachte, hofften unzählige Fans auf ein Ende des Streits in FIFA19.