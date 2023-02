Hogwarts Legacy ist zum Start verwirrend – 5 Tipps erleichtern den Einstieg

Von: Janik Boeck

Hogwarts Legacy: 5 Tipps zum Start © Warner Bros. (Montage)

Hogwarts Legacy strotzt vor Inhalten. Zu Beginn wirkt das Spiel mitunter erschlagend. Mit 5 Tipps lässt sich Frust ganz leicht vermeiden.

Burbank, Kalifornien – „Harry Potter“-Fans warten ungeduldig auf den Release von Hogwarts Legacy. Der Start in das Zauber-Abenteuer kann aber etwas holprig werden. Damit Sie am Anfang Frust vermeiden und das Spiel in vollen Zügen genießen können, haben wir ein paar Tipps für Sie.

ingame.de erklärt 5 Tipps, die den Start in Hogwarts Legacy erleichtern.

Hogwarts Legacy hat uns im Test am Anfang sehr verwirrt. Vor allem das Inventar und die Menüs sorgt dafür, dass man ein ums andere Mal ratlos vor der Konsole sitzt. Der Start ins Spiel muss aber keineswegs so lange dauern.