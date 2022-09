iPhone 14 kaufen: Plus, Pro, Pro Max – Jetzt zuschlagen bei Amazon, Saturn und mehr

Von: Noah Struthoff

Apple hat endlich die neuen iPhone 14 Modelle enthüllt. Nun kann man alle Varianten wie Plus, Pro, Pro Max bei Amazon, Saturn, MediaMarkt und Co vorbestellen.

Update vom 09.09.2022, 14:25 Uhr: Falls Sie Interesse haben – neben den neuen iPhone-14-Modellen können jetzt auch die neuen AirPods Pods 2 sowie die Apple Watch Series 8 von Apple vorbestellt werden! Die entsprechenden Artikel finden Sie hier:

Wichtig: Falls Sie eine Produktübersicht aller iPhone-14-Modelle, Farben und Speichergrößen auf einer Seite haben wollen, dann folgen Sie diesem Link: iPhone-14-Produktübersicht auf Amazon

iPhone 14 kaufen: Plus, Pro und Pro Max vorbestellen – Hier gibt es die Apple-Geräte. © Apple

Ursprüngliche Meldung vom 08.09.2022: Hamburg – Die Apple-Reihe wird um eine weitere Handy-Generation erweitert. Das iPhone 14 kommt am 16. September in den Handel. Dazu kommen auch noch weitere Varianten des iPhone 14. Dazu zählen die Plus-, Pro- und Pro Max-Variante. Bereits ab dem 9. September können die neuen Apple-Modelle vorbestellt werden. Hier erfahren Sie die genauen Release-Zeiten und die wichtigsten Plattformen, bei denen man das neue iPhone 14 kaufen kann.

iPhone 14 kaufen: Standard-Modell mit 128 GB, 256 GB und 512 GB hier vorbestellen

Hier kann man das iPhone 14 ohne Vertrag kaufen: Das Standard-Modell fängt bei 999 Euro an und kann bis zu 1389 Euro kosten. Hier sind die Links zu den Produktseiten von Apple bei den jeweiligen Händlern. Wir tauschen die Links am 9. September um 14:00 Uhr aus, sobald das neue iPhone 14 vorbestellbar ist:

Hier kann man das iPhone 14 mit Vertrag kaufen: Das iPhone 14 lässt sich auch zusammen mit einem Mobilfunkvertrag kaufen. Bekannte Anbieter, wie etwa Telekom, Vodafone oder O2 bieten diesen Deal an. Hier schon mal die Links zu den Produktseiten von Apple. Am 9. September um 14:00 Uhr sollte es hier ebenfalls losgehen:

Was steckt in dem Standard-Modell? Hierbei handelt es sich um das Standard-Modell des iPhone 14. Es verfügt über ein 6,1“ Super Retina XDR Display, eine Videowiedergabezeit von bis zu 26 Stunden und ein Zwei-Kamera-System mit Ultraweitwinkel. Es ist das günstigste Modell der neuen iPhone-Reihe und gleichzeitig größer als das normale iPhone 13.

Es ist in insgesamt fünf Farben erhältlich: Blau, Violett, Mitternacht, Polarstern, Rot. Außerdem kann man es in drei unterschiedlichen Speichergrößen kaufen. Das iPhone 14 ist ab dem 9. September vorbestellbar und wird dann ab 16. September ausgeliefert.

iPhone 14 Plus kaufen: Standard-Modell in groß mit 128 GB, 256 GB und 512 GB hier vorbestellen

Hier kann man das iPhone 14 Plus kaufen: Das iPhone 14 Plus ist ab 1.149 Euro verfügbar. Es wird ebenfalls bei allen gängigen Elektronik-Händlern angeboten. Es ist ab dem 9. September um 14:00 Uhr vorbestellbar und bis dahin sind hier schon mal die Produktseiten von Apple bei den einzelnen Händlern verlinkt:

Hier kann man das iPhone 14 Plus mit Vertrag kaufen: Natürlich kann man die Plus-Variante auch zusammen mit einem Vertrag kaufen. Hier sollte man ab dem 9. September um 14:00 Uhr einen Vertrag abschließen können:

Was steckt in dem Plus-Modell? Das Plus-Modell unterscheidet sich zum normalen iPhone 14 nur in seiner Größe. Es verfügt nämlich über ein 6,7“ Super Retina XDR Display. Alle anderen Features sind identisch zu dem normalen iPhone 14.

Auch die Plus-Variante ist in den Farben Blau, Violett, Mitternacht, Polarstern und Rot ab dem 9. September um 14:00 Uhr vorbestellbar und wird ab dem 16. September ausgeliefert. Die Preise variieren je nach Speichergröße zwischen 1.149 Euro und 1.539 Euro.

iPhone 14 Pro kaufen: Top-Modell mit 128 GB, 256 GB, 512 GB und 1 TB hier vorbestellen

Hier kann man das iPhone 14 Pro kaufen: Die Pro-Variante vom neuen iPhone 14 fängt bei 1.299 Euro an und ist ebenfalls ab dem 9. September um 14:00 Uhr vorbestellbar. Hier sind schon mal alle Links zu den Apple-Seiten der gängigsten Anbieter:

Hier kann man das iPhone 14 Pro mit Vertrag kaufen: Das iPhone 14 Pro wird man natürlich ebenfalls in Verbindung mit einem Vertrag kaufen können. Hier die entsprechenden Links:

Was steckt in dem Pro-Modell? Das Pro-Modell unterscheidet sich in puncto Größe nicht zum regulären iPhone 14. Es hat ebenfalls ein 6,1“ Super Retina XDR Display. Dazu bietet es aber mehr Features, als das normale iPhone 14. So gibt es bei der Pro-Variante unter anderem das Feature „Dynamix Island“, was eine ganz neue Art ist, um mit dem iPhone zu interagieren. Dazu gibt es das bekannte Pro-Kamera-System mit 48 MP Hauptkamera und eine Videowiedergabezeit von bis zu 29 Stunden.

Das iPhone 14 Pro gibt es in den Farben Dunkellila, Gold, Silber und Space Schwarz. Es ist ab dem 9. September um 14:00 Uhr vorbestellbar und kostet je nach Speicherkapazität zwischen 1.299 Euro und 1.949 Euro.

iPhone 14 Pro Max kaufen: Top-Modell in XXL mit 128 GB, 256 GB, 512 GB und 1 TB hier vorbestellen

Hier kann man das iPhone 14 Pro Max kaufen: Das iPhone 14 Pro Max ist die teuerste Variante des neuen iPhones. Ab 1.449 Euro ist es verfügbar und wird ebenfalls ab dem 9. September um 14:00 Uhr angeboten. Hier sind schon mal die Links zu den Apple-Produktseiten der einzelnen Händler im Überblick:

Hier kann man das iPhone 14 Pro Max mit Vertrag kaufen: Natürlich wird sich auch das Pro Max zusammen mit einem Vertrag ergattern lassen. Hier sind die gängigsten Anbieter, die ab 9. September um 14:00 Uhr das iPhone anbieten werden:

Was steckt in dem Pro-Modell drin? Das iPhone 14 Pro Max bietet die gleichen Features, wie das iPhone 14 Pro. Es ist lediglich etwas größer. Genau wie das iPhone 14 Plus bietet das Pro Max ein 6,7“ Super Retina XDR Display.

Das Pro Max ist ebenfalls in den Farben Dunkellila, Gold, Silber und Space Schwarz erhältlich und wird ab dem 9. September um 14:00 Uhr vorbestellbar sein. Die Preise liegen je nach Speichergröße zwischen 1.149 Euro und 2.099 Euro.

Apple hat nicht nur das neue iPhone 14 angekündigt, sondern auch weitere Produkte. Wie Sie die neuen AirPods Pro 2 kaufen und die neue Apple Watch Series 8 vorbestellen können, erfahren Sie in weiteren Artikeln.