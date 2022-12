7 vs. Wild: Knossi war 7 Tage auf der Insel – UnsympathischTV verplappert sich

Von: Aileen Udowenko

7 vs. Wild: Schafft Knossi die 7 Tage? UnsympathischTV verplappert sich im Stream © YouTube/Knossi/UnsypmathischTV/unsplash (Montage)

Wie lange es Knossi bei 7 vs. Wild aushält, beschäftigt die Fans. Unsympathisch könnte darauf nun versehentlich die Antwort geliefert haben.

Baden-Baden – Knossi ist nicht nur der Star im Dschungel, sondern macht auch im Wok eine gute Figur. Denn der Twitch-Star war nach seiner Teilnahme bei 7 vs. Wild direkt bei der diesjährigen Wok-WM am Start. Mit seinem Teamkollegen UnsymphatischTV (Sascha Hellinger) lässt er das Event noch einmal Revue passieren, doch dieser bringt den erfahrenen Entertainer durch eine unbedachte Aussage kurz in Stocken. Denn möglicherweise hat Sascha Knossis Schicksal bei der YouTube-Show von Fritz Meinecke verraten.

ingame.de verrät alles zum möglichen Leak von Unsympathisch TV zu Knossis Schicksal bei 7 vs. Wild.

Allerdings handelt es sich hierbei nicht um den ersten Leak, der den Verbleib des Streamers bei der Survival-Show betrifft. Denn während eines anderen Livestreams mit seiner Freundin schien es so, als hätte Knossi bereits selbst sein Ausscheiden bei 7 vs. Wild gespoilert. Doch hinter all den vermeintlichen Spoilern, könnte natürlich auch einfach nur ein gewitzter Plan des Twitch-Stars stecken, um seine Fans auf eine falsche Fährte zu locken.