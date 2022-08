In Pokémon Scarlet und Violet kommen neue Monster auf Spieler zu

Von: Niels Olesen

Pokémon Scarlet und Violet: Diese neuen Monster erwarten euch © The Pokémon Company/Nintendo (Montage)

Pokémon Karmesin und Purpur erscheinen noch dieses Jahr. Spieler können sich auch auf neue Monster freuen, da neue Pokémon bestätigt wurden.

Tokio – Noch dieses Jahr werden die neuen Pokémon Editionen erscheinen. Pokémon Scarlet und Violet werden im deutschen Karmesin und Pupur heißen. Die Editionen werden für die Nintendo Switch erscheinen. Mit den neuen Editionen werden auch wieder neue Pokémon eingeführt. Nintendo hat mit den bereits veröffentlichten Trailern und Teasern schon einige neue Pokémon bestätigt.

ingame.de zeigt, welche neuen Monster in Pokémon Karmesin und Purpur auf euch warten.

Mehr zum Thema Pokémon Scarlet und Violet: Diese neuen Monster erwarten euch

Es ist davon auszugehen, dass noch mehr neue Pokémon in der 9. Generation auftauchen. Zusätzlich zu den ganzen neuen Monstern werden auch alte Pokémon in den neuen Editionen zurückkehren und darauf warten, von euch gefangen zu werden. Viel mehr ist noch nicht über die neuen Pokémon der 9. Generation bekannt. Man darf also gespannt sein, welche Monster noch alle in Pokémon Karmesin und Purpur warten.