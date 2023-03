In die Sterne schauen in Hogwarts Legacy – Astronomie-Tische finden

Von: Joost Rademacher

Teilen

In die Sterne schauen in Hogwarts Legacy – Astronomie-Tische finden © Warner Bros. / Avalanche

Im Zauber-RPG gehört auch das Sterneschauen zum Unterricht. In der Welt von Hogwarts Legacy sind 15 Astronomie-Altäre versteckt.

Hamburg – Wer in Hogwarts zur Schule geht, darf nicht nur Zaubersprüche lernen. Auch der Blick in die Sterne gehört zum Schulalltag dazu, den Fans in Hogwarts Legacy am eigenen Controller erleben dürfen. Im Rollenspiel von Avalanche könnt ihr diverse Astronomie-Altäre finden und mit ihnen nach Sternbildern suchen. Insgesamt gibt es 15 dieser Altäre zu entdecken.

Wo man die Astronomie-Altäre von Hogwarts Legacy findet, sehen Sie hier.

Mehr zum Thema Hogwarts Legacy: Astronomie Altäre finden und benutzen – Alle 15 Locations auf der Map

Wer die Sterne sehen will, muss schließlich auf die Nacht warten. Damit man den Altar also verwenden kann, muss es erst einmal dunkel werden. Das lässt sich zum Beispiel erreichen, in dem man einfach im Pausenmenü die Zeit verstreichen lässt.