Im Heide Park fährt MontanaBlack Twitch-Rekorde auf der Achterbahn ein

Von: Philipp Hansen

Twitch-Deutschland wird von MontanBlack auf der Achterbahn überholt. Der schreiende IRL-Stream aus dem Heide Park mit Höhenangst sorgt für Rekorde.

Soltau – MontanaBlack hat sich ein neues Twitch-Denkmal gesetzt. Der IRL-Streamer aus dem Heide Park ist jetzt schon legendär, obwohl Monte dort fast nur schrie wie am Spieß. Für MontanaBlack war das aber ein Sieg mit Ansage, denn er wusste, dass er Twitch dominieren würde, wenn die anderen bei 7 vs. Wild frieren, während er Spaß in good old Germany hat.

ingame.de zeigt, wie laut sich Monte an die Twitch-Spitze brüllt:

Gefühlt ist die Hälfte der deutschen Twitch-Streamer gerade mit der dritten Staffel von 7 vs. Wild Kanada beschäftigt. MontanaBlack schlägt enormes Kapital aus dem Fehlen der Konkurrenz. Mit über 80.000 gleichzeitigen Zuschauern und über 430.000 geschauten Stunden ist das der beste Wert, den Monte auf Twitch seit langem erreichen konnte.