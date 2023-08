Hund Kratzer ist der beste Begleiter in Baldur‘s Gate 3

Von: Joost Rademacher

Der Hund Kratzer ist der heimliche Star von Baldur‘s Gate 3. So kann man den pelzigen Begleiter finden und ins Camp holen.

Hamburg – In Baldur‘s Gate 3 ist man nie wirklich alleine unterwegs, sondern hat häufig einen oder mehrere Begleiter an den Hacken. Viele von ihnen sind ziemlich willensstark und man muss im Umgang mit ihnenaufpassen, wenn sie lange auf der Reise dabei sein sollen. Kratzer ist anders. Kratzer ist pelzig, nett und die einzig wahre Bereicherung, die das Camp braucht. Den knuddeligen Hund kann man zu einem permanenten Teil der Reisegruppe machen.

Wie man Kratzer in Baldur‘s Gate 3 findet und adoptiert, lesen Sie hier.

Um Kratzer vom Zusammenleben mit eurer Gruppe zu überzeugen, ist nur ein wenig Feingefühl im Dialog notwendig – und ein Charakter muss überhaupt in der Lage sein, mit Tieren zu sprechen. Barden, Druiden und Waldläufer können diese Fähigkeit schon ab Level 1 beherrschen.