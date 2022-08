Howarts Legacy überrascht Spieler mit Bonus Quest – aber nicht für alle

Von: Niels Olesen

Hogwarts Legacy offenbart geheime Quest – Aber nicht für alle Spieler © Warner Bros. Games (Montage)

Das Spiel Hogwarts Legacy wird von vielen sehnsüchtig erwartet. Jetzt ist ans Licht gekommen, dass eine Quest, nicht für alle verfügbar ist.

Burbank, Kalifornien – Auf der Gamescom 2022 wurde ein neuer Trailer zu Hogwarts Legacy gezeigt. Dadurch ist die Vorfreude vieler Fans noch kaum zu halten. Das Action-Rollenspiel wird auf allen möglichen Plattformen erhältlich sein. Jetzt ist eine neue geheime Quest ans Licht gekommen. Doch es gibt einen Haken: Nicht jeder Spieler bekommt voraussichtlich die Möglichkeit, die Quest zu absolvieren.

ingame.de zeigt, wie die geheime Hogwarts Legacy Quest gespielt werden kann.

Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es noch keine weiteren Informationen zur geheimnisvollen Exklusiv-Quest. Fans dürfen also gespannt sein, um was in dem zusätzlichen Inhalt geht. Hogwarts Legacy wird auf der PlayStation, Switch, Xbox und auf dem PC erhältlich sein. Ob und wann die exklusive Quest auch für die andere Plattformen zugänglich sein wird, ist unklar.