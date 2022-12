Horror-Crash in Katar – FIFA-Star entgeht Kollision im Live-Stream haarscharf

Von: Janik Boeck

Teilen

Ein Twitch-Streamer fuhr in seinem Stream durch die Straßen von Doha in Katar. Dabei ereignete sich live ein schwerer Autounfall. Er entging der Kollision knapp.

Doha, Katar – Twitch-Streamer sind immer bemüht, in ihren Streams aufregende und spannende neue Dinge auf Kamera festzuhalten. Schließlich soll den Zuschauern auf keinen Fall langweilig werden. Ein Twitch-Streamer könnte aber vorerst genug von Aufregung im Livestream haben. Er filmte einen Autounfall auf der Autobahn von Katar im Stream.

Twitch-Streamer hält Horror-Crash live fest – entgeht Kollision in Katar nur knapp

Was ist passiert? Der Twitch-Streamer Castro1021 ist aktuell für die Fußballweltmeisterschaft in Katar. In der Spielpause zwischen Achtel- und Viertefinals streifte er durch die Straßen Dohas und streamte von dort aus für seine Fans. Am 8. Dezember befand er sich im Livestream in einem Taxi und sprach dort mit seinem Fahrer.

Mitten in der Unterhaltung schaltet der Taxi-Fahrer plötzlich ab und schaut in den Seitenspiegel. Genau in diesem Moment beginnen die Insassen vor Verwunderung zu rufen, weil sich neben dem Taxi ein weiterer Wagen in Höchstgeschwindigkeit überschlägt und schließlich vor ihnen zum liegen kommt.

Horror-Crash im Livestream – Twitch-Streamer meldet sich zu Wort

So meldet sich der Streamer: Nach dem Unfall ging der Stream von Castro1021 aus. Der Streamer meldete sich allerdings bereits via Twitter bei seinen Fans: „Alle sind okay, inklusive dem anderen Fahrer. Wir sind der Polizei dankbar, dass sie so schnell vor Ort war und sich um alle gekümmert hat. Ich liebe euch, Leute.“

Twitch-Streamer filmt Horror-Crash – meldet sich hinterher mit guten Nachrichten bei Fans © Twitch: Castro_1021

Wie kam es zu dem Unfall? Darüber gibt der Clip keinerlei Aufschluss. Die Straße vor dem Taxi ist komplett leer und auch dahinter scheint in der Nacht nicht viel Verkehr gewesen zu sein. Dennoch sind alle Vermutungen über Eigen- oder Fremdverschulden reine Spekulation.