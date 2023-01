Hogwarts Legacy: Preload auf Xbox freigeschaltet – Alles zu Download und Speicherplatz

Von: Joost Rademacher

Hogwarts Legacy: Preload auf Xbox freigeschaltet – Alles zu Download und Speicherplatz © Avalanche Software (Montage)

Einen Monat vor Release dürfen die ersten Fans Hogwarts Legacy bereits herunterladen. Wer das Spiel auf Xbox vorbestellt hat, kann jetzt den Preload starten.

Burbank, Kalifornien – Nur noch wenige Wochen trennen Zauber-Fans davon, ihr Schuljahr im virtuellen Hogwarts anzutreten. Wer besonders heiß aufs kommende Hogwarts Legacy ist, wird es mit Sicherheit schon vorbestellt haben. Besonders die Xbox-Fans unter den Vorbestellern dürfen sich jetzt umso mehr auf den Release freuen, denn auf der Xbox Series X hat der Preload von Hogwarts Legacy begonnen.

Durch den Start des Preload von Hogwarts Legacy haben wir jetzt endlich auch einige Gewissheit über die Dateigröße des Spiels. Auf der Xbox verlangt das Spiel 76,67 GB freien Speicherplatz. Ein ordentlicher Batzen an Dateien, aber in Zeiten von Call of Duty und Red Dead Redemption 2 sind 76 GB keine wirklich große Überraschung mehr.