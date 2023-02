Hogwarts Legacy: Niffler für Agnes suchen – Rococo für Quest finden

Von: Joost Rademacher

Teilen

Hogwarts Legacy: Niffler für Agnes suchen – Rococo für Quest finden © WB Games

Für eine Nebenquest in Hogwarts Legacy müssen Spieler auf Niffler-Jagd gehen. Hier kann man den verschwundenen Rococo finden.

Hamburg – In der Welt von Hogwarts Legacy gibt es neben dem üblichen Schulalltag eine ganze Menge zu tun. Wenn man aber mal nicht fiesen Goblins, dunklen Zauberern oder Riesenspinnen gegenübersteht, gibt es auch ein paar Aufgaben, die eher passend für einen Teenager sind. Eine Quest in Bainburgh schickt Spieler zum Beispiel auf die Suche nach dem verschwundenen Niffler Rococo.

Wie man den Niffler Rococo in Hogwarts Legacy rettet, lesen Sie bei ingame.de.

Mehr zum Thema Hogwarts Legacy: Rococo finden – So rettet ihr den verschwundenen Niffler

Wer sich mit den Tierwesen aus dem „Harry Potter“-Universum ein wenig auskennt, wird wissen, dass Niffler eine Vorliebe für Glänzendes haben. Es kam also, wie es kommen musste und Rococo ist in Henriettas Versteck verschwunden. Also liegt es jetzt an dem Spieler, das Versteck zu finden und das kleine Tierwesen zu retten. Der Weg dahin ist, wie immer in Hogwarts Legacy, schon auf der Karte markiert, also ab zu Henriettas Versteck.