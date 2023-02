Hogwarts Legacy: Merlins Prüfungen lösen – Alle Aufgaben im Überblick

Von: Joost Rademacher

Teilen

Hogwarts Legacy: Merlins Prüfungen lösen – Alle Aufgaben im Überblick © Warner Bros. / Avalanche Software (Montage)

In Hogwarts Legacy sollte man Merlins Prüfungen nicht verpassen. Die kleinen Rätsel bringen eine der wichtigsten Belohnungen im ganzen Spiel.

Hamburg – Am Anfang von Hogwarts Legacy muss man sich mit einem sehr kleinen Inventar herumschlagen. Das ständige Gerenne zum nächstbesten Händler, nur um alte Items zu verkaufen, wird aber auf Dauer nervig. Hier kommen Merlins Prüfungen ins Spiel. Die kleinen Rätsel-Herausforderungen sind überall in der Welt verstreut und sind nebenbei die wohl wichtigste Aktivität in Hogwarts Legacy.

Warum genau Merlins Prüfungen in Hogwarts Legacy wichtig sind, verrät ingame.de.

Mehr zum Thema Hogwarts Legacy: Verpasst nicht Merlins Prüfungen – Wichtigste Aktivität im Spiel

Merlins Prüfungen zu finden, dürfte eigentlich kein Problem sein. Sobald man die Nebenbeschäftigung freischaltet, wird jede Location von Merlins Prüfungen automatisch auf der Karte markiert. Dort muss man einfach Ausschau nach dem Blattsymbol halten. Aktivieren kann man sie dann einfach vor Ort mit Malvenkraut, das man allerdings erst anpflanzen muss.