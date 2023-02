Hogwarts Legacy: Es geht nach Askaban – Aber nicht für alle Spieler

Von: Janik Boeck

Hogwarts Legacy: Azkaban-Quest © Warner Bros. (Montage)

Askaban ist in Hogwarts Legacy. Das Zauberergefängnis gibt es in einer Quest zu sehen. Aber nicht alle Spieler können sie machen.

Burbank, Kalifornien – Askaban ist im „Harry Potter“-Universum mindestens genauso berühmt wie die Schule für Hexerei und Zauberei. Auch in Hogwarts Legacy kann man dem Zauberergefängnis einen Besuch abstatten. Allerdings bekommen nicht alle Spieler den Knast zu sehen.

ingame.de verrät, was man tun muss, um Askaban in Hogwarts Legacy zu sehen.

Spätestens seit dem dritten Buch der „Harry Potter“-Reihe ist das Gefängnis mitten in der Nordsee mindestens genauso berühmt wie die Schule. Kein Wunder also, dass der Knast auch in Hogwarts Legacy eine Rolle spielt.