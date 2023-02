Hogwarts Legacy: Die Rätseltüren öffnen – so funktioniert das Mathe-Puzzle

Von: Janik Boeck

Hogwarts Legacy: Rätseltüren öffnen © Warner Bros.

Hogwarts Legacy strotzt vor Rätseln. Die Schule für Hexerei und Zauberei hält auch Rätseltüren bereit. So schließt man sie auf.

Burbank – Hogwarts Legacy öffnet die Tore der Schule für Hexerei und Zauberei für „Harry Potter“-Fans. Aber zu Beginn steht man als Neuling an der Schule auch gerne mal vor verschlossenen Türen. Manche davon erfordern Alohomora, andere etwas Köpfchen. In der ganzen Schule sind Rätseltüren verteilt, für die man etwas Mathematik braucht.

ingame.de verrät den Trick, mit dem man die Rätseltüren in Hogwarts Legacy öffnen kann.

In Hogwarts Legacy sind im ganzen Schloss Rätseltüren verstreut, die es zu öffnen gilt. Die ersten davon finden Sie relativ schnell, sobald Sie die Schule das erste Mal betreten haben. Auf einem Türbogen sind zehn verschiedene Symbole von Fabelwesen eingraviert.