Hannah Assil spricht über ihre Teilnahme bei 7 vs. Wild

Von: Aileen Udowenko

Hannah Assil geht als eine Wildcard-Kandidatin bei 7 vs. Wild an den Start. Auf YouTube spricht sie über ihre Teilnehmer und ihre Sorgen.

Graz – Bären, Wölfe und Pumas. Diese wilden Tiere bereiten den Teilnehmern von 7 vs. Wild schon im Vorfeld Sorge. Denn in der dritten Staffel der Show geht es für die Teams nach Kanada und Wildtiere tummeln sich dort zuhauf in den Wäldern. Allerdings plagt die Wildcard-Gewinnerin Hannah Assil etwas ganz anderes. In einem YouTube-Video spricht sie über ihre größte Sorge bei der Survival-Show.

Hannah Assil setzt sich in ihrem Job als Tierfotografin und Naturpark-Rangerin täglich mit Tieren auseinander. Kein Wunder also, dass sie auch bei dem Gedanken an mögliche Bären-Begegnungen bei 7 vs. Wild gelassen bleibt.