CoD Season 3: Alles zu Preload, Download und Zeiten in Warzone 2 und MW2

Von: Philipp Hansen

CoD Season 3: Alles zu Preload, Download und Zeiten in Warzone 2 und MW2 © Activision

In Call of Dutysteht im April 2023 ein neues Update und die Season 3 an. Alles zu Preload und Zeiten auf PS4/ PS5, Xbox und PC in MW2 und Warzone 2.

Santa Monica, Kalifornien – In CoD Modern Warfare 2 und Warzone 2 startet heute die neue Season 3. Man muss dafür ab dem 12. April ein großes Update laden – zum Glück gibt es einen Preload in Call of Duty. Alles zum Server-Status und welche Zeiten für einen am Mittwoch wichtig sind auf PS4/PS5, Xbox und PC auf Deutsch zusammengefasst.

ingame.de zeigt alles zum Download der neuen CoD Season 3:

Das Update dürfte je nach Plattform etwa 20 GB groß werden. Machen Sie also schon einmal etwas Platz auf der Festplatte. Auf der PS5 ist der Patch 18,325 GB groß und trägt Versionsnummer 1.017. Auch auf dem PC ist das Update für Season 3 etwa gleich groß.