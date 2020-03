"Half-Life: Alyx"-Preloads beginnen am Freitag in Deutschland auf Steam

Am 23. März ist es endlich soweit: "Half-Life: Alyx" kommt.

Am 23. März erscheint das VR-Spiel "Half-Life: Alyx" .

. Der Preload des Videospiels beginnt am 20. März.

"Half-Life" gehört zu den wohl beliebtesten Spielereihen. Auf einen dritten Teil um die Geschichte von Gordon Freeman warten Fans schon seit Jahren und werden wohl viel Geduld aufbringen müssen. Ein "Half-Life 3*" ist noch nicht in Sicht, aber immer noch nicht ausgeschlossen. Die Wartezeit könnte das neue VR-Spiel "Half-Life: Alyx" verkürzen.

"Half-Life: Alyx" - Preload beginnt am 20. März

Dieses erscheint am 23. März 2020 auf Steam und Publisher Valve hat nun bekannt gegeben, ab wann Spieler "Half-Life: Alyx*" herunterladen und spielen können. Der Preload für das VR-Spiel beginnt am 20. März 2020. Um wie viel Uhr hat Valve nicht erklärt - Fans können aber damit rechnen, dass das Spiel ab 18 Uhr heruntergeladen werden kann.

Wer sich Hoffnung macht, "Half-Life: Alyx" am Wochenende zu spielen, wird enttäuscht. Das VR-Spiel wird in Deutschland erst am 23. März 2020 um 18 Uhr freigeschaltet. Wie groß das Spiel ist, hat Valve bislang nicht veröffentlicht. Dafür stehen die PC-Anforderungen fest.

"Half-Life: Alyx" - Systemanforderungen und VR-Headsets

Betriebssystem: Windows 10 CPU: Intel Core i5-7500 / AMD Ryzen 5 1600 Arbeitsspeicher: 12 GB Grafikkarte: Nvidia GTX 1060 / AMD RX 580 - 6 GB VRAM Festplattenplatz: unbekannt

"Half-Life: Aylx" wird mit zahlreichen VR-Headsets kompatibel sein. Dabei variieren die Preise der Geräte teils deutlich. Am günstigsten kommen Spieler bei Headsets mit dem Mixed-Reality-Standard von Microsoft davon. Bereits unter 300 Euro gibt es Geräte von Herstellern wie Acer, Dell und HP.

Für Spieler mit etwas mehr Geld gibt es die VR-Headsets Valve Index, HTC Vive sowie die beiden Facebook-Geräte Oculus Rift und Oculus Quest. Für letztere braucht es allerdings ein zusätzliches Link-Kabel, um auch PC-Spiele laufen zu lassen.

