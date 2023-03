Gute Chancen auf Sieg in Fornite – Praktische Drop Punkte in Season 2

Von: Joost Rademacher

Gute Chancen auf Sieg in Fornite – Praktische Drop Punkte in Season 2 © Epic Games

Im Battle Royale von Fortnite entscheidet sich eine Runde oft schon beim Absprung. Die besten Landeplätze in Season 2 können wichtige Vorteile bringen.

Cary, North Carolina – Season 2 von Fortnite ist im Gange und Entwickler Epic Games hat wieder einmal einige neue Locations und Points of Interest (POIs) eingeführt. Es gibt also auch wieder ein paar neue Orte, die sich besser für die Landung in einem Match anbieten, als andere.

Die besten Landeplätze in Season 2 von Fortnite finden Sie hier.

Wer eine Runde Fortnite beginnt, braucht in den ersten Minuten vor allem zuverlässige Quellen für Loot. Der beste Weg zu einem Sieg, oder zumindest zu möglichst vielen Abschüssen, führt immerhin über starke Waffen. Die besten Landeplätze in Fortnite sollten also möglichst konstant guten Loot bieten. Gleichzeitig sind aber auch Faktoren wie Deckungsmöglichkeiten und verfügbare Fahrzeuge wichtig, schließlich will man auch noch lebend vom Landeplatz wegkommen.