GTA-Fan stürmt Bundesliga-Sendung wegen GTA 6 – „So viel Fremdscham“

Von: Joost Rademacher

Bei Sport1 gab es am Sonntag einen kuriosen Zwischenfall, als ein Flitzer im Studio nach GTA 6 fragte. Der verzweifelte Fan fiel schon früher auf.

München – Die Gaming-Welt wartet seit Jahren schon mit einiger Spannung auf die Enthüllung von GTA 6. Nach beinahe zehn Jahren Wartezeit wird die Geduld bei einigen Fans aber allmählich dünn. Manch einer sucht Hinweise von Rockstar Games in jedem noch so kleinen Detail und vermutet eine Ankündigung an den unwahrscheinlichsten Orten. Ein besonders verzweifelter Fan hat sich bei Sport1 ins Studio eingeschlichen und dort die Fußballexperten nach GTA 6 gefragt.

Name des Spiels Grand Theft Auto VI Release (Datum der Erstveröffentlichung) TBA Publisher Rockstar Games Serie Grand Theft Auto Plattformen PS5, Xbox Series X/S, PC (unbestätigt) Entwickler Rockstar North Genre Open-World, Action-Adventure

GTA 6: Verbirgt sich das Spiel bei Sport1? Fan stürmt Studio während Sendung

Das war passiert: Gaming steht in der Sendung Doppelpass von Sport1 eigentlich gar nicht so hoch im Fokus. Gerade zum ersten Spieltag der Bundesliga gab es eher einiges über den Auftakt der Saison zu besprechen. Im Studio versammelten sich am Sonntag, dem 20. August, Experten wie Stefan Effenberg oder Per Mertesacker für einen zünftigen Fußball-Plausch, nur um dann mit GTA 6 konfrontiert zu werden.

Mitten in den Ausführungen von Effenberg enterte ein Mann die Sendung, entgegen der hörbaren Empörung der Fernsehcrew. Er behauptete, vom Sport1-Team zu sein und fragte direkt bei den Gästen der Sendung nach, ob sie denn GTA 6 schon gespielt hätten.

In kürzester Zeit eskalierte die Situation. Ein weiterer Man kam direkt hinter dem Flitzer ins Bild und schüttete ihm ein Glas Wasser entgegen. Moderator Florian König zeigte wenig Geduld für den dreisten Fan, besonders nachdem auch er von dem Wasserangriff getroffen wurde, und verwies ihn sofort des Sets. „GTA Vice City?“, fragte der Flitzer noch hinterher, bevor endgültig aus dem Bild verschwand.

Warum die Frage nach Vice City? Was der Flitzer vor den Fußball-Experten im Sport1 mit seinen Fragen bezwecken wollte, weiß wohl nur er selbst. Dass er noch von GTA Vice City sprach, dürfte wohl nur eine Frage nach dem Gamingwissen der Gäste gewesen sein. Womöglich hat er damit aber auch versuchen wollen, den Leuten im Studio vereinzelte Infos entlocken zu wollen. Nach mehreren Leaks ist inzwischen bekannt, dass Vice City der Schauplatz von GTA 6 sein soll.

GTA 6: Flitzer war schon bei Prosieben im Studio – Im Internet schämen sich die Leute fremd

Der Flitzer fiel nicht zum ersten Mal auf: Dass ein Flitzer im Fernsehen nach GTA 6 verlangt, dürfte für einige Leute vielleicht ein Déja Vu auslösen. Das kommt aber nicht von ungefähr. Vor knapp zwei Jahren enterte schon einmal ein Zuschauer die Show „Schlag den Star“ und fragte dort nach GTA 6 – derselbe, der jetzt bei Sport1 für Aufruhr sorgte. Wie er es immer wieder vor die Kamera schafft, weiß keiner genau.

GTA-Fan stürmt Bundesliga-Sendung wegen GTA 6 – „So viel Fremdscham“ © Sport1 (@MichaelSchachel bei Twitter) / Rockstar Games (Montage)

So fallen die Reaktionen im Internet aus: Im Internet gibt es wenig Verständnis für den GTA-Flitzer. „Ich empfinde dabei so viel fremdscham, es ist halt null lustig oder sonst irgendwas“ schreibt eine Userin unter das Video bei Twitter [jetzt bekannt als X]. Einen Mangel an Humor schreiben dem Flitzer auch andere Kommentare zu, manche halten aber zu dem Störenfried: „Da sieht man was Rockstar Games angerichtet hat, bringt jetzt endlich GTA 6 raus, die Leute können nicht mehr!“

Bis zum Release von GTA 6 dürfte es aber noch einige Zeit dauern. Immerhin gibt es weiterhin keine offizielle Ankündigung von Rockstar Games‘ nächsten Spiel. Mit einer Menge Glück könnte die Veröffentlichung aber schon im nächsten Jahr passieren. Diverse Fans hoffen nach einem Investoren-Call von Take-Two, dass GTA 6 Ende 2024 erscheint. Eine Ankündigung in diesem Jahr wäre da nicht undenkbar.